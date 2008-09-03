Деметрадзе перешел в «Баку»

Активная трансферная кампания "Баку" завершилась приобретением двух нападающих - 31-летнего грузина Георгия Деметрадзе и 20-летнего бразильца Бруно Бастелли, передает «Советский спорт». Деметрадзе, на своем веку поигравший за десять разных команд, в том числе такие как "Динамо" Киев, "Фейеноорд", "Локомотив" Москва, "Маккаби" Тель-Авив и "Реал Сосьедад", подписал контракт сроком на два года. Бастелли же взят в шестимесячную аренду у бразильского клуба "Насионал Парана" с последующим правом выкупа. Объясняя свой выбор, Деметрадзе признался, что также получил предложение из Китая, но в итоге отдал предпочтение Азербайджану. А вот молодому бразильцу еще придется доказать свою состоятельность: "Горю желанием доказать на что способен и попасть в стартовый состав". В прошлом сезоне "Баку" финишировал на восьмом месте, но сейчас перед клубом стоит куда более серьезная задача - завоевать золотые медали. Главному тренеру команды Джокичу Хаджиевски был дан карт-бланш на укрепление состава. Таким образом, не считая новичков, минувшим летом команду пополнили сразу десять футболистов. После четырех туров первенства страны "Баку" занимает второе место.