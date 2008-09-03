С табло на стадионе сняли пьяную малолетнюю школьницу

В Черновцах работники МЧС посредством пожарной лестницы сняли из навеса табло центрального стадиона „Буковина” 13-летнюю пьяную школьницу, которая неизвестно как туда попала и не могла самостоятельно слезть. Как сообщили в ЦП ГУ МЧС в области, 1 сентября работники скорой медицинской помощи сообщили спасателям о том, что на сзади табло стадиона „Буковина” находится 13-летняя девушка, которая нуждается в медицинской помощи, но они не могут спустить ее на землю. Спасатели посредством пожарной лестницы поднялись к табло, а затем на специальных ношах снесли девушку вниз и передали медикам.