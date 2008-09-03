Боп стал новым тренером «Нанта»

Спустя десять дней после ухода Мишеля Тер-Закаряна с поста тренера "Нанта" это место занял Эли Боп. В конце предыдущего сезона 53-летний Боп покинул "Тулузу", а сейчас подписал контракт на два года с "Нантом", который по итогам прошлой кампании вышел в высший дивизион. Пока возвращение восьмикратных чемпионов Франции в элиту разочаровывает: "канарейки" набрали одно очко в четырех турах и замыкают турнирную таблицу. Поэтому бывший игрок сборной Армении Тер-Закарян и стал первым тренером, уволенным в новом французском сезоне. Теперь работать с "Нантом" будет Боп, который привел "Бордо" к титулу чемпиона Франции-1998/99 и шесть лет кряду выступал с этой командой в Европе, передает «Советский спорт». Боп также дважды тренировал "Сент-Этьен", а в конце 80-х возглавлял юношескую академию "Тулузы". В сезоне 2006/06 он занял с "Тулузой" третье место, однако в прошлом чемпионате едва смог спасти ее от вылета. Первой игрой под началом Бопа для "Нанта" станет выездной матч с "Пари Сен-Жермен" 13 сентября.