Валуев: Публика болеет за маленького

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе 35-летний россиянин Николай Валуев заявил во время после своей победы по очкам над 36-летним американцем Джоном Руизом заявил, что его не удивила реакция зала, когда он был объявлен победителем. «Меня это преследует всю мою карьеру, - отметил Николай. - Публика болеет за маленького. Наверное, жалеет. Особенно зрители радуются, когда соперник попадает по мне несколько раз, хотя ничего страшного в этом для меня, может, и не было. Ну и если я не нокаутирую соперника, публика отдает свои симпатии ему. Очень часто бывает, что, если бой заканчивается по очкам, публика начинает гудеть. Наверное, так будет всегда», передает «Советский спорт».