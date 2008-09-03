Андреев: Я получил хороший опыт

Вторая ракетка мира Роджер Федерер после победы над Игорем Андреевым (6:7, 7:6, 6:3, 3:6, 6:3) в четвертом круге US Open отдал должное сопернику, отметив подачу россиянина. "Он отлично играл, - заявил Федерер. - Андреев здорово подавал, так что мне приходилось тяжело на задней линии. Это был сложный матч". Швейцарец, совершивший 60 невынужденных ошибок, также пожаловался на сложные погодные условия, сообщает Reuters. "Направление ветра все время менялось. Нам пришлось играть в тяжелых условиях. Но я рад, что нам удалось показать при этом хороший теннис", - добавил он. Андреев, в свою очередь, заметил, что в поединке с Федерером приобрел неоценимый опыт. "Определенно, это был великолепный матч, - сказал 25-летний россиянин. - Я получил большое удовольствие. Отыграть пять сетов против Роджера, показав при этом отличный теннис, - это большой опыт".