Инвесторы из Абу-Даби купили «Манчестер Сити»

Abu Dhabi United Group for Development and Investment договорилась о покупке футбольного клуба "Манчестер Сити" у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, пишет The Financial Times. Сделка оценивает клуб и его долг в 200 млн фунтов ($360 млн), в то время как Чинават заплатил за него год назад всего 81,6 млн фунтов. "Манчестер Сити" подтвердил, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании и Abu Dhabi United Group начнет due diligence проверку финансового состояния и бизнес-перспектив клуба. Эта сделка подчеркивает интерес во всем мире к футбольным клубам английской премьер-лиги. Новые владельцы сразу же показали свои громадные амбиции, приобретя бразильца Робиньо у мадридского "Реала" за 32,5 млн фунтов, что является рекордной для британского трансферного рынка суммой, напоминает "Интерфакс". "Мы видим "Манчестер Сити" одним из четырех ведущих клубов, - заявил представляющий Абу-Даби Сулейман Аль-Фахим. - Качество игроков, которых мы планируем приобрести в ближайшие четыре месяца, изменит команду и имидж клуба". Как отмечает издание, С.Аль-Фахим является одной из самых колоритных фигур в мире капитала ОАЭ. Он сообщил газете, что на этой неделе планирует встретиться с руководством "Манчестер Сити" и представителями премьер-лиги для того, чтобы рассказать о планах развития клуба, передает NEWSru.com. В "Манчестер Сити" сообщили, что "дальнейшие заявления будут сделаны позже, по мере необходимости".