Маскаев: Победа над Хоукинсом спасет мою карьеру

В субботу, 6 сентября, в Москве в рамках боксерского шоу "Звезды ринга на Красной площади" состоится рейтинговый бой между экс-чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянином Олегом Маскаевым и американцем Робертом Хоукинсом. О значении боя в своей карьере Олег Маскаев рассказал «Весь спорт». "Когда в 2006 году я стал чемпионом мира, вместе с радостью в мой дом пришла и печаль, - заметил Олег Маскаев. - Я получил серьезную травму правой руки. Тот памятный всем бой в декабре 2006 года в Москве против Питера Окелло я работал уже с травмой, на зубах. Слава богу, что тогда удалось выиграть. После возвращения в США я лег на очень тяжелую операцию, после которой больше восьми месяцев восстанавливался. В это время руководство WBC и его президент Хосе Сулейман повели себя очень странно. Они настаивали на скорейшем проведении защиты титула, хотя известно, что, скажем, Виталий Кличко в этой же организации трижды переносил свой бой из-за травмы. Именно из-за давления WBC мне пришлось выйти на ринг против американца Самуэля Питера в марте этого года, хотя я не был готов до конца. Чтобы боксировать за титул, нужно находиться в суперформе, а я был - просто в хорошей. Сейчас мой промоутер Деннис Раппапорт подготовил иск к руководству WBC, но уже ясно, с этой организацией мы больше дела иметь не будем. Поэтому предстоящий бой против Хоукинса станет одним из ключевых в моей карьере. Нужно понять, в какой я форме, способен ли дальше продолжать борьбу за титул. Впервые за долгое время в период подготовки у меня не было проблем со здоровьем, и по ощущениям, я в неплохих кондициях. Этот бой станет серьезной проверкой, так как только победа спасет мою карьеру".