«Реал» отказал «Зениту»

После окончания трансферного сезона, как обычно, становятся известны некоторые его детали. Например, Marca сообщает, что мадридский "Реал" не только пытался купить всех, кого только мог, но и отбивался от пытающихся прибрать к рукам его звезд, информирует Террикон. К примеру, питерский "Зенит" пытался приобрести аргентинца Гонсало Игуаина, считающегося одним из наиболее перспективных молодых "реалистов". Питерцы готовы были заплатить за 20-летнюю звезду 25 миллионов евро, но мадридцы категорически отвергли предложение: Игуаин - явно не из числа тех футболистов, с которыми клуб готов расстаться. Не относится к этому разряду и голландский бомбардир Рууд Ван Нистельрой. Его на пару к Робиньо пытался заполучить "Манчестер Сити"...