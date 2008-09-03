Рац: Андоне был бы лучшим выбором

Разван Рац высказался в поддержку Иона Андоне, который был вынужден покинуть пост главного тренера "Клужа". Выйдя в групповой раунд Лиги чемпионов вместе с донецким "Шахтёром", Рац считает, что именно Андоне был бы лучшим выбором для "Клужа" в лигочемпионских баталиях. Тем более, что именно Андоне помог "Клужу" выиграть титул чемпиона страны, передает Террикон. - Я не очень много знаю об отставке Андоне, но думаю, что именно он подошёл бы лучше всего "Клужу", ведь он - тренер-завоеватель", - сказал Рац в интервью румынским СМИ. Разван также отметил, что и у "Стяуа", и у "Клужа" есть шансы в Лиге чемпионов, но румынским клубам всё ещё недостает опыта, чтобы "выжить" в сложнейших европейских соревнованиях. - "Стяуа"... и даже "Клуж" обладают некоторыми шансами в групповой стадии Лиги чемпионов. Ведь возможно всё, что угодно, хотя здесь необходим хотя бы небольшой опыт, чтобы управлять ситуацией, - сказал защитник "Шахтёра". Рац также коснулся предстоящего отборочного матча со сборной Франции, в котором он планирует принять участие. Левый защитник сборной Румынии настроен довольно оптимистично, и считает, что Францию не стоит бояться, особенно после Евро-2008. - Румыния на том турнире показала немало, и выглядела вполне пристойно. У нас сейчас некоторые проблемы с составом, но думаю, поборемся с Францией на равных. У нас был хороший чемпионат Европы, даже если кто-то придерживается другого мнения. Тем не менее, я не могу обещать выход из группы, потому что футбол в наши дни очень непредсказуем, - заявил футболист донецкого "Шахтёра".