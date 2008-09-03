Хиддинк выделил Тимощука

Как известно, у сборной России особых проблем с кадрами нет, но есть одно слабое место - позиция опорного полузащитника, сообщает FOOTBALL.UA. Вот как прокомментировал проблему главный тренер сборной России Гус Хиддинк: - Мне не кажется, что ситуацию с опорными хавбеками в России можно назвать плачевной. К тому же существуют футболисты, способные сыграть на этой позиции, хотя обычно их используют по-иному. Из игроков, выступающих в российских клубах на месте опорного хавбека, можно отметить Тимощука. Очень качественный футболист, полезно действующий для команды, в чем я еще раз убедился в Монако, где в прошлую пятницу побывал на матче за Суперкубок УЕФА.