Кьеллини быстро восстанавливается

Ведущий защитник Ювентус вскоре должен вернуться на поле, сообщает FOOTBALL.UA. Напомним, что Джорджо Кьеллини травмировался в матче за Трофео Берлускони против Милана (18 августа), сразу после инцидента были опасения, что защитник может вылететь на полгода (крестообразные связки). К счастью поклонников Старой синьоры, медицинское обследование зафиксировало не такое серьезное повреждение колена. Врачи прогнозировали 45-60 дней вне футбольного поля. Но сейчас видно, если все будет хорошо, что Кьеллини вернется раньше назначенного срока. В ближайшие две недели он уже должен помочь своей команде. "Пока не очень-то хочется рассуждать о моем состоянии, - комментирует Джорджо Кьеллини. - Я потихоньку восстанавливаюсь, уже начал бегать, но посмотрим, что будет, когда начну работать с мячом". "Я наблюдал за игрой против Фиорентины с трибун - конечно, позор, что Ювентус потерял очки, которые уже были у нас в кармане. Тем не менее, считаю, команда сыграла хорошо", - резюмировал защитник сборной Италии.