Силва пропустит начало отбора

Один из ключевых игроков сборной Испании Давид Силва не сыграет в первых матчах отборочного раунда ЧМ-2010, информирует FOOTBALL.UA. 22-летний полузащитник вчера вечером покинул расположение сборной Испании из-за травмы левой лодыжки. Врачи сборной запретили ему играть 6 и 10 сентября против Боснии и Армении. Теперь игроку предстоит пройти тщательное медицинское обследование и узнать количество времени, которое ему придется пропустить. Напомним, что это вторая значительная потеря нового наставника команды Висенте Дель Боске перед дебютными матчами нового отборочного цикла. Ранее повреждение получил Фернандо Торрес. Вместо Силвы тренер не намерен кого-либо вызывать.