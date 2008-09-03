Кальдерон: У Робиньо сложный характер

Рамон Кальдерон заявил, что Робиньо был продан в первую очередь из-за сложных отношений руководства с футболистом, информирует FOOTBALL.UA. "Отношения эти особо усложнились в последнее время. Игрок расхотел выступать за наш клуб, следовательно, наиболее правильным решением было отпустить игрока за неплохие деньги. Считаю, что нам это удалось. Повторюсь, деньги не были для нас первопричиной. Решение продать Робиньо было продиктовано не финансовыми расчётами, а здравым смыслом и человеческими отношениями". "У Робиньо довольно сложный характер. Думаю, его голова полна мыслей далеко не о футболе. Тот факт, что он принял предложение именно от Манчестер Сити говорит о том, что главная его мотивация лежит где-то вдали от футбольных успехов, непосредственно. А нам с такими игроками не по пути". "Робиньо – необыкновенный игрок. Он гений футбола, однако им очень сложно управлять. Шустер до вчерашнего момента был уверен, что сможет совладать с парнем и направить его в нужное русло, однако, каждый раз, как я лично разговаривал с Робиньо, он плакал и молил о трансфере за пределы Испании". Помимо этого, президенту Реала напомнили, что было несколько желанных подписаний, о которых договориться не удалось, но по этому поводу Кальдерон ушёл от прямого ответа: "Да, у нас было несколько заинтересованностей, которым было не суждено материализоваться в трансферы. Ничего страшного, у нас отличная школа, которая периодически оснащает нас отличными футболистами. Вспомните Касильяса".