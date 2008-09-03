Алиев: Буду бороться за место в основе

Полузащитник киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал решение Михайличенко вызвать его в национальную сборную. "Настроение у меня хорошее, все-таки получил приглашение в сборную. Как узнал о том, что меня вызвали? Сначала позвонил президент ФФУ Григорий Суркис, затем пообщался с главным тренером Алексеем Михайличенко", - рассказал Алиев, информирует «Корреспондент». "Тренер спросил, почему у меня сложилось такое мнение, что он меня не вызовет ни при каких условиях? Алексей Александрович сказал, что всегда за мной следит. Я же думал, что он на меня до сих пор держит злость за тот инцидент, который случился в молодежной сборной", - признался полузащитник Динамо. "Я бы не сказал, что это был конфликт. Я его создал по собственной глупости, допустив ошибку. Самое главное, что сейчас я нахожусь в расположении сборной. Мы нормально поговорили, я извинился за свой поступок в молодежной сборной. Раньше этого не произошло, наверное, из-за того, что я показывал свою гордость, хотя этот вопрос можно было давно спокойно решить", - заявил Александр Алиев. "Конечно, мне никто не давал гарантии, что я обязательно буду играть. Но если меня выпустят на поле, с удовольствием приложу все силы, чтобы наша сборная выиграла. Главное, работать и доказывать. Никто просто так место в основном составе не предоставит, его нужно заработать", - отметил Алиев. "И физически, и психологически, я готов. Для того, чтобы стать выдающимся футболистом, нужно уметь делать все - и атаковать, и защищаться, и быть, самое главное, командным игроком", - завершил полузащитник киевского клуба. Ранее стало известно, что полузащитник киевского Динамо Александр Алиев вызван в национальную сборную Украины на матчи квалификационного раунда Чемпионата мира-2010 против команд Белоруссии и Казахстана. Напомним, ранее Михайличенко заявлял, что Алиев не заслуживает места в составе национальной сборной Украины по футболу. 6 сентября во Львове сборная Украины проведет первый поединок в отборе на ЧМ-2010 против команда Белоруссии. 10 сентября украинцы на выезде сыграют против Казахстана.