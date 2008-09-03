Робиньо ушел из-за Роналду

Переход Робиньо из «Реала» в «Манчестер Сити» стал одной из главных неожиданностей лета. Естественно, фанаты мадридского «Реала», а также лондонский «Челси», который считался основным претендентом на покупку вингера, остались очень недовольны. Поэтому игрок решил обратиться к своим бывшим болельщикам, оставив своему агенту сообщение, передает «Спорт.com.ua». «Во-первых, я хочу поблагодарить за понимание президента, спортивного директора Миятовича и Хосе Анхеля Санчеса, которые всегда были предельно корректными, защищая интересы «Реала», - зачитал агент в эфире радио EFE. – То, что произошло – это всего лишь часть футбола, и, в данном случае, я чувствовал, что клуб недостаточно меня ценит, когда все его внимание было сосредоточено на попытке купить Криштиану Роналду. Мы принимаем критику и понимаем недовольство болельщиков «Реала». Но я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и понимал с самого начала».