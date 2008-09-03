«Зенит» опустился на 27-ю позицию в рейтинге IFFHS

Международная Федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый рейтинг клубов. Первое место сохранил за собой победитель последней Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед». Лучший из российских клубов – «Зенит» – занимает 27-е место, сообщает «Газета.Ru». 1 (1). «Манчестер Юнайтед (Англия) - 284,0 2 (5). «Барселона» (Испания) - 263,0 3 (3). «Челси» (Англия) - 254,0 4 (9). «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 250,0 5 (4). «Бавария» (Германия) - 248,0 6 (6). «Рома» (Италия) - 246,0 7 (12). «Фиорентина» (Италия) - 239,0 8 (7). «Ливерпуль» (Англия) - 236,0 9 (8). «Арсенал» (Англия) - 235,0 10 (10). «Интер» (Италия) - 226,0 … 27 (22). «Зенит» (Россия) - 187,5 85 (71). «Спартак» (Россия) - 121,5 164 (183). ЦСКА (Россия) - 90,5 233 (218). «Локомотив» (Россия) - 76,5 242 (207). «Москва» (Россия) - 75,5 266 (241). «Амкар» (Россия) - 73,0