Экклстоун раскритиковал Алонсо и Ряйккенена

Босс «Формулы-1» Берни Экклстоун подверг критике стиль поведения двух последних чемпионов мира – Фернандо Алонсо и Кими Ряйккенена. «Они ведут себя не по-чемпионски, – приводит слова Экклстоуна «Газета.Ru». – С ними невозможно ни о чем договорится, они не идут на контакты, не хотят общаться с людьми, не желают ни в чем участвовать. Экклстоун считает, что оба даже близко не могут сравниться в этом вопросе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. Великий немец с большой ответственностью относился к своей роли «спортивного посла», представляющего «Формулу-1», и всегда активно участвовал в различных общественных мероприятиях, посвященных популяризации спорта.