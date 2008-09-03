Рейтинг ФИФА. Украина поднялась, Россия - опустилась

Сборная Украины поднялась с 28-ой на 26-ю строчку в рейтинге ФИФА. Россия, напротив, опустилась - с десятого на двенадцатое место. Обновленный список футбольных команд мира был обнародован сегодня, 3 сентября. Рейтинг ФИФА (по состоянию на 3 сентября 2008 года) 1. Испания - 1565 очков 2. Италия - 1339 3. Германия - 1329 4. Голландия - 1295 5. Хорватия - 1266 6. Бразилия - 1252 7. Аргентина - 1230 8. Чехия - 1134 9. Португалия - 1120 10. Турция - 1033 11. Франция - 1019 12. Россия – 1013… 26. УКРАИНА