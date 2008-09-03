Бокс. Чемпиона мира ограбили на семь миллионов

Дом бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейуэзера-младшего был ограблен. Неизвестные украли из дома в Лас-Вегасе драгоценности, стоимость которых оценивается приблизительно в семь миллионов долларов. Бывший боксер объявил вознаграждение в 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть его собственность. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Boxingscene. Нападение на дом спортсмена произошло 17 августа 2008 года с 7:00 по 9:00 по местному времени. Неизвестные проникли в пустое здание через окно в спальне. В результате происшествия никто не пострадал. На профессиональном ринге Мейуэзер провел 39 поединков. Все бои он выиграл, 25 из них - нокаутом. В 2005 и 2006 году журнал Ring признавал его лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В своем последнем поединке в декабре 2007 года Мейуэзер защитил чемпионский титул по версии WBC (Всемирный боксерский совет) в полусреднем весе (до 66,7 килограмма), победив британца Рикки Хаттона. Планировалось, что Мейуэзер проведет бой с американцем Оскаром де ла Хойей, но поединок был отменен после того, как в июне 2008 года Мейуэзер объявил о завершении карьеры.