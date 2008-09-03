Россию шантажируют лишением Олимпиады-2014

В Европарламенте предлагают МОК пересмотреть решение провести зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи. В поправках к проекту резолюции по Грузии, который выносится в среду на голосование Европарламентом, содержится призыв к Международному олимпийскому комитету «дать серьезную оценку относительно того, является ли по-прежнему обоснованным принятое им решение о проведении зимней Олимпиады 2014 года в Сочи» в свете политики России в отношении Грузии, сказал источник. По его словам, поправку внесла парламентская фракция «Союз либералов и демократов для Европы», сообщает «РИА«Новости». Источник сообщил также, что еще одна поправка к проекту резолюции, внесенная фракцией «Союз за Европу наций», предлагает Еврокомиссии отложить проведение очередного саммита Россия-ЕС в ноябре в Ницце в случае, если Россия не выполнит обязательства в рамках соглашения о прекращении огня.