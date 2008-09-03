Демьяненко возглавит российский «Луч-Энергию» или украинский «Днепр»

Украинский специалист Анатолий Демьяненко получил предложения от двух клубов. Об этом сообщил сам тренер. Он отметил, что сможет продолжить тренерскую карьеру в России. Так, 49-летним наставником интересуется руководство российской команды «Луч-Энергия» «Большое расстояние не может стать причиной для того, чтобы я отклонил это предложение. Просто на данный момент этот клуб борется за выживание в премьер-лиге России. Вдобавок, в связи с тем, что Зоран Вулич не ушел с поста главного тренера «Луча», с этической точки зрения было бы неправильно подробно говорить о том, что я оценю или отклоню это предложение», – говорит Демьяненко. Как уже сообщалось, в сотрудничестве с Демьяненко так же заинтересованы и представители «Днепра», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «АПА-Спорт».