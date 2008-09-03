Надаль получил премию Принца Астурийского

Самая престижная в Испании премия Принца Астурийского в области спорта присуждена испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю. Объявляя о присуждении премии, жюри отметило, что Надаль стал в этом году победителем турниров серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции и Уимблдона, чемпионом Олимпийских игр в Пекине, его отличает безупречное поведение по отношению к соперникам, а также активная благотворительная деятельность, сообщает ИТАР-ТАСС. Выбор жюри премии Принца Астурийского в области спорта в этом году был особенно сложным. Среди пяти финалистов – восьмикратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, трехкратный олимпийский чемпион спринтер с Ямайки Усэйн Болт, многократная рекордсменка мира и олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева, а также сборная команда Испании – чемпион Европы по футболу.