Президент ФИФА отвергает обвинения в «договорняках»

Президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что на чемпионате мира 2006 года не могло быть договорных матчей. Таким образом Блаттер ответил на обвинения канадского журналиста Деклана Хилла, написавшего в своей книге "The Fix", что результаты по крайней мере четырех матчей ЧМ-2006 были спланированы заранее, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбола Ганы (GFA). В книге Хилла рассказывается, что синдикат подпольных ставок Гонконга организовал несколько договорных матчей на чемпионате мира в Германии, подкупив футболистов сборных Ганы, Эквадора и Украины. Журналист утверждает, что перед началом игры группового турнира Италия - Гана (2:0), игр 1/8 финала Бразилия - Гана (3:0), Англия - Эквадор (1:0) и игры 1/4 финала Италия - Украина (3:0) ему сообщили результаты этих встреч. Блаттер заявил, что чемпионат мира по футболу является главным спортивным событием планеты, и ни одна команда не захочет проигрывать без борьбы. Президент ФИФА упомянул только три из указанных Хиллом матчей, подчеркнув, что два из них состоялись в рамках плей-офф. Книга Хилла "The Fix" поступила в продажу 2 сентября. В этот же день официальные представители Ассоциации футбола Ганы и Федерации футбола Эквадора (FEF) опровергли обвинения в том, что игроки этих сборных участвовали в договорных матчах. Как отмечает ганское интернет-издание ghanaweb.com, Ассоциация футбола этой страны намерена подать на Хилла в суд. В официальном заявлении GFA говорится, что обвинения канадского журналиста являются его вымыслом.