Киган покинул пост наставника «Ньюкасла»

Главный тренер английского "Ньюкасла" Кевин Киган решил покинуть свой пост. Киган принял такое решение после не самой удачной трансферной политики руководства команды. В частности, он был недоволен продажей Джеймса Милнера. В последний день трансферного окна "сороки" потратили лишь 5,7 миллионов фунтов стерлингов. Ряды клуба пополнили испанский забастовщик Хиско и Игнасио Гонсалес из "Валенсии". Бывший наставник английской сборной Киган возглавил "Ньюкасл" в январе этого года, однако не сумел помочь команде войти в четверку лучших в чемпионате Англии. По итогам летних трансферов состав "сорок" пополнили шесть игроков, в то время как покинули девять футболистов. Милнер стал одним из тех, кто ушел из клуба на прошлой неделе. Он был продан в "Астон Виллу" за 12 миллионов фунтов стерлингов, и это стало для 57-летнего наставника "Ньюкасла" последней каплей, сообщает Eurosport. После трех туров команда расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 4 очка.