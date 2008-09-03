За массовыми беспорядками на матчах в Италии стоит мафия

Массовые беспорядки, которые произошли в выходные на матче чемпионата Италии по футболу между «Наполи» и «Ромой», возможно были организованы неаполитанской мафией, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. «Мы полагаем, что в инцидентах, вызванных неаполитанскими болельщиками, имело место влияние организованной преступности», – заявил руководитель полиции Италии Антонио Манганелли агенству ANSA. Болельщики подрались с полицейскими и железнодорожными рабочими прежде, чем занять поезд в Неаполе. Беспорядки произошли за пределами Олимпийского стадиона Рима. После случившегося, федерация футбола Италии может приказать «Наполи» проводить домашние матчи без болельщиков.