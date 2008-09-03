Давыденко: У меня нет интереса к теннису

Россиянин Николай Давыденко прокомментировал свое поражение от представителя Люксембурга Жиля Мюллера в матче четвёртого круга US Open. "Я могу выиграть у любого, но я могу и проиграть любому. Сегодня он играл хорошо, а я, хотя и мог выиграть, все возможности для этого упустил. Я старался как-то подготовиться к US Open, я настраивался на каждый матч и боролся сегодня, но не получилось", - цитирует Давыденко Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "НТВ-Плюс". Давыденко также отметил, что чувствует себя в этом году очень уставшим, и ему не хотелось играть так много, как в предыдущие годы, и поэтому и результаты в этом сезоне не столь хороши, как могли бы быть. "После того, как я проиграл в первом круге Уимблдона, я был таким уставшим, и физически, и психологически. И я не играл потом целый месяц, и я не хотел играть, и я не тренировался, и мне было все равно, какой турнир потом играть. Я надеялся хорошо сыграть на Ролан Гаррос и, может быть, на Уимблдоне, но так как и там, и там сыграл очень плохо, мне стало еще хуже в психологическом плане, и я почувствовал, что у меня сейчас нет интереса к теннису. Я, конечно, старался сохранять форму, тренировки по часу-полтора в день — этого недостаточно. И физически я был не готов к турниру, и я не хотел даже что-то делать, и всё это очень сильно бьёт по психике и для того, чтобы восстановить настрой, надо быть очень сильным человеком".