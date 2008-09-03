Павлюченко: Биг Бэн, Темза? А что это такое?

Форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о своих впечатлениях от перехода в английский клуб, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ. «В Англии великолепно. По Лондону уже гулял, по магазинам походил. Биг Бэн? Темза? А что это? Нет, я наверное до туда не дошел. А вообще у меня по истории тройка. С Хуанде Рамосом уже общался – нормальный такой мужичок. Сказал, что на меня рассчитывает. Он даже большую роль сыграл в моем переходе. Об уходе Бербатова из команды ничего сказать не могу – он принял такое решение. Пускай все уйдут – я буду играть, хорошо! Бента помню по играм со Смертиным в «Чарльтоне». С самим Алексеем еще не общался – надеюсь, как приеду, поговорим с ним. Партнеры по сборной уже поздравили с переходом. Аршавин? Он тоже только поздравил», – сказал футболист.