МОК предлагают учредить олимпийские медали из алюминия, железа и свинца

Житель китайской провинции Хунань Чжан И отправил письмо на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге с просьбой увеличить виды олимпийских медалей с трех до семи, сообщает «РИА«Новости». Китаец предлагает МОК расширить спектр олимпийских наград и учредить дополнительно медали из железа, алюминия, олова и свинца. Чжан И утверждает, что награждение олимпийским золотом, серебром и бронзой касается только малого числа спортсменов, тогда, как усилия к победе других участников не вознаграждаются никак. По мнению жителя Хунани, новая система награждения спортсменов укрепила бы дух международного олимпизма и усилила бы желание спортсменов участвовать в олимпийских соревнованиях.