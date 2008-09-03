Бокс. Маскаев решил драться за титул чемпиона мира WBO

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев заявил вчера о том, что вместе со своей командой он принял решение вступить в борьбу за чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO), передает Чемпионат.ру. "Мы уже определились с моими менеджерами и тренерами, что в первую очередь будем бороться за пояс WBO", – сказал Маскаев. – Сначала попробуем там. Мы не хотим продолжать борьбу за пояс WBС, поскольку отношения с руководством организации испорчены и контакты практически разорваны". Напомним, что Маскаев завоевал звание чемпиона мира по версии WBC в августе 2006 года, победив нокаутом американца Хасима Рахмана. В декабре 2006 года в Москве Олег защитил свой титул в бою с нигерийцем Питером Охелло, однако из-за травмы руки не смог полноценно подготовиться к следующему бою и 8 марта 2008 года проиграл бой официальному претенденту из Нигерии Сэмюэлу Питеру. "Травму руки я получил в бою с Хасимом Рахманом", – рассказал Маскаев. – Поначалу думали, что проблема с рукой небольшая, но на самом деле повреждение оказалось очень серьезным. Но отказаться от боя в Москве, первого официального матча в России за титул чемпиона мира среди профессионалов, я уже просто не мог. Я принял решение боксировать с поврежденной рукой, в итоге победил, но после боя просто не мог ее поднять. Мое выступление получилось в целом хорошим, но не очень ярким. И после возвращения в США мне сделали сложную операцию, восстановление после которой заняло почти полтора года". 6 сентября, в Москве, на Красной площади Маскаев проведет десятираундовый поединок против американца Роберта Хоукинса, а затем он планирует ещё раз выйти на ринг до конца этого года.