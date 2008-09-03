Белорусских метателей молота лишат олимпийских медалей

Медалисты Олимпийских игр в Пекине белорусские метатели молота Иван Тихон и Вадим Девятовский уличены в употреблении запрещенных препаратов. Как сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт», допинг-пробы, взятые у легкоатлетов, дали положительный результат на наличие тестостерона. Анализы были взяты у спортсменов 17 августа, сразу после финала олимпийских соревнований по метанию молота, в котором Девятовский завоевал серебро, а Тихон – бронзу. Девятовский смог метнуть снаряд на 81,61 метра, а Тихон послал молот на 81,51 метра. В ближайшее время станет известно, какие санкции будут применены к спортсменам. Решение примут представители Международного олимпийского комитета (МОК), Международной федерации легкой атлетики (IAAF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В 2000 году Вадим Девятовский был дисквалифицирован на два года за применение запрещенных препаратов, поэтому легкоатлету грозит пожизненная дисквалификация. В том случае, если спортсменов лишат медалей, серебро Девятовского достанется венгру Кристиану Паршу, занявшему четвертое место. Бронза Тихона перейдет к японскому молотобойцу Койи Мурофуси, показавшему на Играх в Пекине пятый результат. В 2005 году Девятовский выиграл серебро чемпионата мира по легкой атлетике, а также становился бронзовым призером чемпионата Европы - 2006. 32-летний Иван Тихон - серебряный призер афинской Олимпиады 2004 года, трехкратный чемпион мира (2003, 2005, 2007), чемпион Европы 2006 года.