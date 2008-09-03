Хацкевич: Матч Украина – Белоруссия закончится вничью

Главный тренер белорусского "Витебска" Александр Хацкевич, в свое время выступавший за киевское "Динамо" и сборную Белоруссии, поделился своим мнением об отборочной группе 6 к чемпионату мира-2010. "Думаю, из нашей группы выйдут Хорватия и Англия. Эти команды равны по классу, и кто будет первым, сказать не возьмусь. У Украины неплохая команда, но она на стадии переформирования. Был на мартовском поединке Украина — Сербия. Михайличенко хорошо работает, но все же проблемы во взаимодействии между звеньями украинцы имеют. Сборная Белоруссии вызывает уважение — команда "зубастая", дисциплинированная. Звезд с неба не хватает, но покусать может. Хорошо, что у национальной команды есть ведущий игрок. Глеб — лидер, это однозначно. Но у него те же проблемы, которые в свое время имел в украинской сборной Андрей Шевченко. В клубе Александр играет с партнерами высшего игрового уровня, чем в сборной. Поэтому футболисту "Барселоны" нужно перенастраиваться. Это он делает достаточно успешно, но все равно нужно время, чтобы партнёры, приличные, отмечу, игроки, полностью понимали Глеба. На мой взгляд, матч между сборными Украины и Белоруссии закончится вничью - 1:1", — сказал Хацкевич в интервью eSport.by.