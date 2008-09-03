Фергюсон «приобрел» помощников

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон определился со своими помощниками, сообщает AP. После того как Карлуш Кейруш возглавил сборную Португалии, "красные дьяволы" долго искали ему замену. Теперь Фергюсону будут помогать бывший игрок манкунианцев Майк Фелан и Рене Муленстеен. 45-летний Фелан, будучи игроком, провёл за "Манчестер Юнайтед" пять сезонов, а Муленстеен работал с молодыми игроками "красных дьяволов" и возглавлял резервный состав. "Я очень рад, что Майк и Рене согласились поработать со мной. Майк знает "Манчестер Юнайтед" очень хорошо, так как связан с нашим клубом около 20 лет. Он очень талантливый тренер, заслуги которого недооцениваются. Что же касается Рене, то у него рождается много новых и хороших идей", — прокомментировал назначение своих помощников Фергюсон, передает Чемпионат.ру.