Маскаев намерен в следующем году драться с Владимиром Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC россиянин Олег Маскаев во вторник заявил, что намерен вступить в борьбу за титул чемпиона мира по другой версии – WBO. «Мы уже определились с моими менеджерами и тренерами, что в первую очередь будем бороться за пояс WBO, – сказал Маскаев. – Сначала попробуем там. Мы не хотим продолжать борьбу за пояс WBС, поскольку отношения с руководством организации испорчены и контакты практически разорваны». По мнению Маскаева, уже через два боя он может претендовать на титульный бой с чемпионом мира по версии WBO Владимиром Кличко (украинец также владеет и чемпионским поясом IBF). «Думаю, что мне нужно выиграть пару боев, – считает 39-летний боксер, который в настоящий момент занимает шестые строчки в табели о рангах WBC и IBF. – Надо одержать победы над серьезными боксерами, вторыми-третьими номерами рейтингов, чтобы подняться в рейтинге и претендовать на проведение титульного боя (с Владимиром Кличко)». Российский боксер дал понять, что рассчитывает до конца 2008 года провести два поединка. «До конца нынешнего года я намерен, помимо матча с Робертом Хоукинсом, еще раз выйти на ринг. Желание есть, но сначала буду настраиваться на ближайший бой, который многое для меня покажет. Надо вместо нескольких вопросительных знаков поставить один восклицательный. Если в субботу это удастся, то будет отлично!» – цитирует Маскаева «РИА«Новости».