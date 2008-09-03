Тимошенко поздравила олимпийцев и выслушала критику

Сегодня во время открытого заседания Кабинета министров Украины состоялось чествование украинских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр в Пекине. Премьер-министр Юлия Тимошенко поблагодарила спортсменов за то, что они своими блестящими выступлениями достойно представили страну. В частности, она сказала: «Ваши результаты превысили прогнозы специалистов и так постоянно происходит с украинцами – мы всегда превосходим ожидания. Искренне благодарю вас, дорогие спортсмены и тренеры, за этот прекрасный результат.» Юлия Тимошенко вручила каждому призеру Олимпиады Почетную грамоту Кабинета министров и памятный знак. А тренерам спортсменов были оглашены Поздравления Премьер-министра. От спортсменов выступила олимпийская чемпионка Афин, бронзовая призерка Пекина Ирина Микульчин-Мерлени. Она поблагодарила правительство, министерство по делам семьи, молодежи и спорта, НОК за постоянную поддержку украинского спорта. В то же время, Ирина заметила, что существует ряд проблем, которые требуют решения. В частности, спортсменка заявила, что необходимо безотлагательно развивать спортивную инфраструктуру и повысить уровень обеспечения тренеров. На примере наставников чемпионок по фехтованию на саблях Ирина пояснила, что необходимо отметить наградой каждого личного тренера, а не делить одну на всех. Премьер пообещала, что решением этих вопросов правительство займется уже сейчас. Олимпийцы получили государственные премии, которые составляют 700, 500 и 350 тысяч гривень в соответствии с качеством завоеванной медали. Дополнительно премии в половину от этой суммы предусмотрены и для тренеров. Высокие награды были вручены также президенту НОК Украины Сергею Бубке, заместителю министра по делам семьи, молодежи и спорта Мирославу Дутчаку и шефу миссии НОК Украины на Играх в Пекине Нине Уманец. Завершилась церемония чествования олимпийцев символическим бокалом шампанского и фотографированием на память.