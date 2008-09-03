Песню Олимпиады в Пекине «загрузили» 10 млн. раз

Жители Китая загружали на свои мобильные телефоны главную песню Олимпийских игр в Пекине "Ты и я" рекордные 10 миллионов раз, сообщил в среду представитель китайской компании мобильной связи "Чайна Мобайл" Лу Вэньчан. "На сегодняшний день, главная песня пекинской Олимпиады "Ты и я" была загружена на мобильные телефоны нашей сети более 10 миллионов раз. И это рекорд за всю историю проведения Олимпийских игр", - отметил Лу. Он также сообщил, что в истории проведения Олимпиад еще ни одна песня не пользовалась такой популярностью, как "Ты и я", говорится в сообщении агентства Синьхуа. Компания "Чайна Мобайл" является официальным партнером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. По неофициальной статистике, более 500 миллионов жителей Китая пользуются мобильной связью в стране, а это значит, что олимпийская песня "Ты и я", скорее всего, будет продолжать бить рекорды по скачиванию на китайские мобильники, сообщает «РИА«Новости».