Футбол. Форварда «Ливерпуля» пытались купить за 50 милионов

Манчестер Сити» пытался приобрести нападающего «Ливерпуля» и сборной Испании Фернандо Торреса до закрытия трансферного окна. Новые владельцы команды – группа инвесторов Abu Dhabi United Group – предлагали ливерпульцам 50 миллионов фунтов за форварда. Кроме того, «Манчестер Сити» делал предложения о переходе нападающим «Аякса» и «Реала» – Клас-Яну Хунтелару и Руду ван Нистелрою, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports. Напомним, что 1 сентября «Манчестер Сити» осуществил рекордный трансфер для чемпионата Англии, купив нападающего «Реала» Робиньо за 32,5 миллиона фунтов.