Турция не пустила своих болельщиков на матч в Армению

Правительство Турции запретило местным болельщикам отправиться на футбольный матч Армения — Турция, который состоится 6 сентября в Ереване, информирует «РИА«Новости». Причиной данного решения является тот факт, что между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические связи, а граница закрыта последние 15 лет. В соответствии с заявлением силовых структур Турции, армянская сторона направила приглашение на футбольный матч президенту граничащей страны - Абдулле Гюлю. Канцелярия президента Турции пока хранит молчание о планах Гюля. В то же время местные газеты сообщают, что в среду в Ереван вылетают представители МИД страны и службы охраны президента, чтобы подготовить визит.