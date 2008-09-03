Питер: Я нокаутирую Кличко за то, что он меня не уважает

Сэм Питер дал интервью в преддверии своего боя против Виталия Кличко. Подробности сообщает «Спорт.com.ua». «Я хочу побить Виталия быстро, чтобы потом сразиться с его братом, - сказал Питер, - я закончу чемпионское бытие его брата. Я буду первым боксером, который разрушит семейную боксерскую карьеру. Я тренировался пять месяцев после возвращения из Нигерии. Виталий – хороший боксер, но я знаю, что я настоящий чемпион. Я готов вернуть его на пенсию. Они называют его двукратным чемпионом мира, но кого он побил, чтобы стать им? Каждый настоящий чемпион бил чемпиона, чтобы стать самому таковым. Кого он побил? Я побил чемпиона Маскаева и стал чемпионом. Я не взял пояс со стола, как он. Виталий не уважает меня. Нельзя выйти на бой со мной сразу после такого простоя. Я собираюсь нокаутировать его за это. Я не волнуюсь из-за места проведения боя. Немецкие судьи не будут ничего решать, потому что до их карточек дело не дойдет. Я не отдам мой титул и этот бой в руки судьям. Титул вернется в Африку со мной. Я ни от кого не уклоняюсь. Владимир был достаточно большим и я посылал его в нокдаун трижды. Он будет на два фута короче, когда я отправлю его на ринг моей правой. Я все еще сомневаюсь, выйдет ли Виталий на ринг. Я подписал контракт на бой с ним 5 месяцев назад. Они подписали свой контракт вчера – даже они не были уверены, стоит ли участвовать в поединке».