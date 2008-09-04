Ди Канио кандидат в тренера «Вест Хэма»

Если верить Datasport, новым тренером английского «Вест Хэма» после ухода Алана Кербишли может стать легенда команды Паоло Ди Канио. После месяцев различных проблем, сегодня утром Кербишли все же покинул пост главного тренера, передает «Спорт.com.ua». Его преемником английская пресса называла Славена Билича, бывшего игрока команды, а теперь наставника сборной Хорватии. Но сам Славен по этому поводу отмалчивается, поэтому вторым кандидатом назвали Паоло Ди Канио, тем более, что сразу после отставки Алана итальянец признался, что мечтает возглавить клуб. «Однажды я хотел бы стать тренером «Вест Хэма», - сказал он. – Я мечтаю о том, чтобы вернуться в Лондон и сидеть на скамейке».