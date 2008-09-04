Баррера возобновил карьеру

Легендарный мексиканский легковес Марко Антонио Баррера принял решение возобновить спортивную карьеру. Он заключил пятилетний контракт с промоутерской компанией Дона Кинга, сообщает «Советский спорт». На профессиональном ринге 34-летний Баррера одержал более 60 побед: боец по кличке «Убийца с лицом ребенка» становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. В прошлом году Баррера, проигравший матч-реванш знаменитому филиппинцу Мэнни Пакиао, заявлял о своем намерении повесить перчатки на гвоздь.