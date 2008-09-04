Робиньо прилетел на тренировку на вертолете

Нападающий сборной Бразилии и главная сенсация летнего трансферного рынка Робиньо прилетел на вертолете на тренировку национальной команды, которая готовится в Тересополисе к воскресному отборочному матчу ЧМ-2010 против чилийцев, информирует «Советский спорт». По признанию самого футболиста, накануне сенсационно перешедшего из "Реала" в "Манчестер Сити" за 42 миллиона евро, он вынужденно обратился к этому средству передвижения. - Не собирался лететь на вертолете, - приводит слова Робиньо Globoesporte. – Понимал, что когда люди увидят это, скажут, что я совсем зазнался. Но иначе я бы просто опоздал на тренировку. Добавим, что руководство сборной Бразилии разрешило своей звезде присоединиться к команде на один день позже из-за перехода в новый клуб.