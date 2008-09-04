Сафина стала последней полуфиналисткой US Open

Россиянка Динара Сафина стала последней полуфиналисткой теннисного турнира US Open. Шестая ракетка соревнований достаточно легко обыграла итальянку Флавию Пеннетту. За выход в финал Динаре предстоит встреча с Сереной Уильямс из США, передает «Советский спорт». В другой полуфинальной паре сыграет еще одна россиянка Елена Дементьева, которая померится силами с тезкой Еленой Янкович из Сербии. US Open Нью-Йорк (США) Открытые корты, хард Турнир серии «Большого шлема» Призовой фонд – 19 200 000 долларов Одиночный разряд Четвертьфинал Динара Сафина (Россия, 6) - Флавия Пеннетта (Италия, 16) – 6:2, 6:3 Серена Уильямс (США, 4) – Винус Уильямс (США, 7) – 7:6, 7:6 Елена Дементьева (Россия, 5) – Патти Шнидер (Швейцария, 15) – 6:2, 6:3 Елена Янкович (Сербия, 2) – Сибиль Баммер (Австрия, 29) – 6:1, 6:4