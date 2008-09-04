Четыре россиянки вышли в 1/8 финала чемпионата мира

В 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Нальчике, сыграют четыре россиянки, передает «Советский спорт». Как сообщает официальный сайт турнира, последней представительницей России стала Надежда Косинцева, которая в среду на тай-брейке одержала победу над Викторией Чмилите из Литвы - 1,5:0,5. Ранее место в третьем круге себе обеспечили Светлана Матвеева, Татьяна Косинцева и Александра Костенюк. Матвеева в четверг сразится с Анной Ушениной из Украины, соперницей Надежды Косинцевой станет китаянка Ян Шень. Александра Костенюк и Татьяна Косинцева разыграют путевку в следующий круг соревнований между собой .