Хиддинк нацелен только на победу

Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк в среду, после первой тренировки команды в ходе подготовки к матчу со сборной Уэльса, заявил журналистам, что Россия должна взять три очка в первой игре отборочного цикла к чемпионату мира 2010 года, сообщает «Советский спорт». «Сборная Уэльса - боевитая команда, играющая в силовой футбол, - считает Хиддинк. - Во встрече с ней нам придется очень непросто, но в любом случае мы обязаны взять максимум очков в этом матче». Наставник российской сборной не стал называть стартовый состав на матч с Уэльсом, однако дал понять, что примерно знает, кто из футболистов выйдет на поле с первых минут встречи. «Сейчас я вам не смогу назвать стартовый состав, - сказал голландский специалист. - У нас есть еще неделя подготовки к матчу. Мы будем упорно тренироваться и со всей серьезностью готовиться к игре с Уэльсом. Я примерно представляю, кто выйдет на поле с первых минут, но пока об этом говорить преждевременно». Хиддинк признался, что сборной России на Евро-2008 не хватало нападающего Павла Погребняка, пропустившего турнир из-за травмы. «Нам было, конечно, обидно, что Погребняк получил травму во время подготовки к чемпионату Европы, - признал наставник сборной. - И очень здорово, что сейчас он вернулся в строй. Сборной нужны такие игроки как форвард «Зенита». Вместе с тем Хиддинк сообщил представителям СМИ, что очень рад тому, что сборная России приступила к важному этапу - началу отборочного цикла к чемпионату мира. «Прошло совсем немного времени после товарищеского матча со сборной Голландии (игра состоялась 20 августа), но я рад снова видеть ребят, - сказал тренер. - Думаю, что и они счастливы снова собраться в сборной».