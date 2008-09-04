Сафина: Наконец-то я сыграла в свою игру

После победы над итальянкой Флавией Пеннеттой Динара Сафина осталась удовлетворена своим выступлением в четвертьфинале Открытого чемпионата США. "Думаю, сегодня я могу сказать, что довольна собой, тем, как я играла, потому что делала на корте именно то, что было нужно. Я действовала агрессивно, стремилась достать мяч в любой ситуации. Наконец-то я сыграла в свою игру, - цитирует официальный сайт US Open российскую теннисистку, которой теперь предстоит встреча с Сереной Уильямс. - Серена является, прежде всего, настоящим бойцом. Кроме того, она предпочитает диктовать свои условия на площадке, играть максимально активно, любит оказывать давление на своих оппонентов, потому и является крайне непростой соперницей. Думаю, что фаворитом в нашей встрече является она. Но надеюсь, что трибуны будут поддерживать не только ее", передает «Спорт Экспресс».