«Детройт» подпишет новый контракт с Челиосом

"Детройт" достиг договоренности о подписании контракта с 46-летним защитником Крисом Челиосом. В течение следующего сезона хоккеист, являющийся самым возрастным действующим игроком лиги, заработает 850 тысяч долларов. За свою 24-летнюю карьеру Челиос провел 1616 матчей (рекорд НХЛ) за "Детройт", "Чикаго" и "Монреаль", забив 185 голов и сделав 763 передачи. Он 11 раз участвовал в Матчах звезд, информирует «Спорт Экспресс». Кроме того, "Красные крылья" близки к подписанию нового контракта с 23-летним защитником Кайлом Куинси на два года.