Маркоски: У нас 20 человек дышат как один

Сербский полузащитник "Ворсклы" Йован МАРКОСКИ стал автором одного из голов своей команды в ворота мариупольского "Ильичевца", который полтавчане в итоге обыграли со счетом 3:1, информирует Террикон. - Йован, поздравляю с голом. Скажи, тебе впервые удалось отличиться ударом со второго этажа? - В рамках чемпионата Украины - впервые. Да и вообще, кажется, это первый официальный мяч, забитый головой. Ярмаш подал очень хорошо, и я не мог не забить. - Но у тебя рост небольшой. Удобно при таком играть головой? - Конечно, а почему нет? Надо уметь играть и головой, и ногами, - так же, как и забивать. Каждый хороший футболист должен это делать. - В поединке с "Ильичевцем" у "Ворсклы" была какая-то дополнительная мотивация? Наставник по-особому вас настраивал на мариупольский матч? - Тренер сказал, что в этот день надо постараться, но он говорит это перед каждой встречей, и нам это понятно. Конечно, перед матчем мы знали, что семеро ворсклян ранее были связаны с мариупольским клубом и это послужило дополнительной мотивацией. - Каковы основные козыри "Ворсклы" на данный момент? - У нас 18-20 человек дышат как один. Мы бьемся за мяч и друг за друга, у нас очень хорошее понимание на поле и за его пределами. У "Ворсклы" мощный командный дух, это очень помогает. - Вы пребываете вверху турнирной таблицы, по прошествии семи туров занимая третье место. Какие испытываете ощущения? - Разумеется, это очень приятно, но сейчас еще о чем-то судить, пока нам надо набирать и набирать очки. - Сейчас о "Ворскле" постоянно говорят. Не вызывает ли это определенного дискомфорта? - Это приятно, когда нашей командой интересуются журналисты, но все наши мысли сконцентрированы на том, чтобы играть еще лучше. У нас еще дел хватает. - Ты в "Ворскле" уже два года. Сравни сегодняшнюю команду с той, в которую ты пришел летом 2006-го... - Сейчас мы выглядим немножко по-другому. Тогда от обороны действовали, как-то только бегали и били по мячу, а игры как таковой не было. А сейчас мы играем в настоящий футбол и получаем от этого удовольствие. - Ну а что изменилось за эти два года в чемпионате? - Стало интереснее играть. Да и судьи, по моему мнению, начали гораздо лучше выполнять свою работу. - Йожеф Сабо утверждал, что когда футболист женится, он перестает играть. Тем не менее ты, как и твой партнер по команде Сергей Кравченко, в начале лета женился, и вы оба заметно прибавили... Что скажешь? - Да, как по мне, на игру этот факт не влияет. Молодой неженатый парень, когда у него даже девушки постоянной нет, все время гуляет - ну это природа. А когда человек женится - говорят, мол, он остепенился. У нас в Сербии так. Поэтому, наоборот, свадьба расценивается как плюс. Но, по большому счету, кто помешает гулять и нарушать решим женатым? - Чем собираешься заполнить паузу в чемпионате? - У нас было несколько выходных, теперь отправимся в Ялту - на сбор. Летом можно было на сборы в Крым взять с собой семью, а сейчас - нет, так что будем работать. Все-таки перерыв не такой уж большой, чтобы отдыхать.