Пятеро игроков «Металлурга» вызваны в сборные

Пять игроков донецкого «Металлурга» получили приглашения и были вызваны в расположение своих национальных сборных на матчи отборочного цикла чемпионата мира, который в 2010 году пройдет в ЮАР. Сборная Армении 6-го сентября сыграет в Ереване против сборной Турции, а 10-го сентября в гостях с чемпионами Европы испанцами. Ключевыми исполнителями закавказской сборной являются Самвел Мелконян и Арарат Аракелян, информирует Террикон. Национальная сборная Кипра 6-го сентября на своем поле сразится с чемпионами мира — итальянцами. Константинос Макридис попытается продемонстрировать все свое мастерство против «голубой эскадры». А 10-го сентября киприоты проведут товарищеский матч. Сборной Болгарии, во главе с Велизаром Димитровым, предстоит провести одну игру — 6-го сентября против команды Черногории в городе Подгорица. Команда Сербии сыграет два квалификационных поединка — 6-го сентября в Белграде с командой Фарарских островов и 10-го сентября в Париже против сборной Франции. Вызов получил голкипер сербской сборной Владимир Дишленкович.