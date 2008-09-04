Глеб: В «Динамо» не рвался

Послезавтра наша сборная дебютирует в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010 поединком с белорусами во Львове. Лидер сборной Беларуси – полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб – считает, что его команда может попортить кровь фаворитам, информирует Террикон. – Саша, когда вы последний раз были в Украине? – Дай Бог памяти. По-моему, когда в составе молодежной сборной Беларуси играл со сверстниками из вашей страны. Было это лет шесть назад. Мы тогда уступили – 0:1. Для украинцев тот поединок что-то решал. – Помните ваш просмотр в киевском "Динамо"? – Да. Это была чисто ознакомительная поездка. Честно говоря, "Динамо" меня не впечатлило. В Киев я приезжал с вратарем Василием Хомутовским. Тот просмотр был инициирован селекционерами киевского клуба. Встреча была не такой, о какой я мечтал – поселили нас в каком-то интернате. Я парень сентиментальный, меня это неприятно удивило. Так что особого рвения остаться в "Динамо" я не демонстрировал. Уже тогда хотел продолжить свою карьеру в одном из клубов Западной Европы. Слышал, что потом у селекционеров "Динамо" были проблемы, что они "прохлопали" Глеба. – С кем вы знакомы из сборной Украины? – Знаю двух Андреев – Воронина и Шевченко. С Ворониным вообще постоянно в контакте. А мой менеджер Николай Шпилевский дружит с его менеджером Андреем Головашом. С Шевченко же у нас были короткие диалоги, когда "Арсенал" встречался с "Челси". – Воронин несколько дней назад сменил "Ливерпуль" на берлинскую "Герту". Как считаете, он сделал правильный шаг? – Это даже не обсуждается. Андрей не слабее любого из линии нападения "Ливерпуля". Просто в этой команде ротация состава проходит едва ли не в каждой игре. Украинец же просто обязан играть. Уверен, что Воронин проведет удачный сезон в "Герте". – А почему Шевченко так и не смог заиграть в "Челси"? – Этот вопрос находится вне моей компетенции. Могу лишь сказать, что Андрей – великий футболист. Такой в Украине еще не скоро родится. Это факт. Дай Бог каждому подняться на такие высоты, как Шевченко.