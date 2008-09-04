Робиньо опоздал на тренировку

После перехода из "Реала" в "Манчестер Сити" за 32 миллиона фунтов бразильский нападающий Робиньо продолжает привлекать внимание. Сразу после подписания контракта с английским клубом, 24-летний форвард должен был прибыть в расположение национальной сборной, которая готовится к отборочным матчам чемпионата мира 2010 года, сообщает Террикон. Подопечным Дунги предстоит сыграть с Чили в субботу и Боливией в следующую среду. Робиньо пропустил первых два дня тренировочных занятия и опоздал на третье. Кроме того, как сообщают бразильские СМИ, новичок "МанСити" очень высокомерно повел себя по отношению к журналистам и по поводу своего ухода из "Реала" ни сказал ни слова.